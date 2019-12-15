منظمة البديل الشيوعي في العراق - خطوط عامة لتأسيس المجالس الجماهيرية الثورية

2019/12/15 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق ضحى المئات من الثوار الشباب والشابات بحياتهم وهم ينتفضون في الساحات والشوارع ضد النظام الإسلامي والقومي الإجرامي الجاثم على صدور الجماهير منذ 16 عاما وجرح عشرات الآلاف من بين صفوفهم وصفوف المنتفضين، وتحملوا مشقات إدامة الانتفاضة لما يقارب من شهرين ونصف.وجهت الانتفاضة الجماهيرية في العراق لحد الآن ضربة قاضية للسلطة الميليشية وأحزابها وهي ماضية في تحقيق شعارها "اسقاط النظام".انها شلت قدرتهم عل......

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