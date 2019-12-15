فوائد سمك السردين على صحة الجسم

2019/12/15 | 03:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / السردين واحد من أنواع الاسماك الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة، كما أنه من الاسماك التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقه المختلف، وحسب ما ذكره موقع wellnessmama فإن هناك فوائد مذهلة لتناول سمك السردين وهى: 1:يحتوى سمك السردين على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب […]

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