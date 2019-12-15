الحكيم يؤكد: عدم وجود اي مرشح من قبلنا لرئاسة الوزراء

2019/12/15 | 03:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم السبت، على عدم وجود اي مرشح من قبله لرئاسة الوزراء.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، "منذ تبنينا خيار المعارضة البناءة ونحن نواصل ونحث باقي القوى على ترصين اسس النظام السياسي وتقويم ايجابياته وتشخيص ومعالجة سلبياته".

واضاف "واليوم ايضا ومن هذا المنطلق نعلنها بوضوح بأننا مع خيار ابناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية".

واكد "عدم وجود اي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب، وسندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين من اجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، والتحضير لانتخابات مبكرة وصولا الى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين".

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