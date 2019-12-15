اليسا.. تعلن تعافيها من سرطان الثدي

2019/12/15 | 04:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فاجأت الفنانة اللبنانية، إليسا، جمهورها بنبأ سار، وهو إعلان شفائها نهائيا من مرض السرطان الثدي.وشاركت إليسا جمهورها الخبر، خلال إحياء حفلها المقام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى أحيته أمس الجمعة، بحسب العديد من التقارير المصرية المحلية.وقالت إليسا في الحفل: “الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة، وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر علي الساحة […]

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