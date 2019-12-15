5 حميات غير صحية.. تجنبها فوراً

2019/12/15 | 04:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعات هل تستطيع الحميات، التي نُطالعها على مواقع الإنترنت، أن تُخسرنا الوزن، حسبما يروّج المسوِّقون لها؟ وإن صحَّت مزاعم المسوِّقين، هل من مخاطر جانبيَّة لهذه الحميات؟ “سيدتي.نت” يسأل اختصاصيَّة التغذية سكينة القاضي هذين السؤالين، اللذين تجيب عنهما، مستشهدة بأمثلة عن خمسة أنظمة غذائيَّة شائعة غير صحيّة.من منَّا لا يسعى إلى خسارة […]

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