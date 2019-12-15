حالة اللسان تشير إلى صحة الجسم

2019/12/15 | 04:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية‬ ‫بأن اللسان يعد مؤشرا لحالة الجهاز الهضمي الصحية، كما أن تكوّن طبقة‬ ‫بيضاء عليه لا تدعو للقلق، لكن إذا كانت هذه الطبقة قوية فقد تكون علامة‬ ‫على إصابة فطرية.ويعد اللسان من الأجهزة المهمة التي يمكن للأطباء‬ ‫اكتشاف العديد من المشاكل والأمراض عن طريقها.‬ ‫ويظهر اللسان الصحي بلون أحمر […]

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