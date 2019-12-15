تعرف على غرائب وعجائب الخيل العربي الاصيل

2019/12/15 | 04:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اهتم العرب والمسلمون بالخيل وتربيتها وتغنوا بها فى لياليهم وجاد شعرائهم بجمالها وقوتها، والحصان العربي من سلالات الخيول الخفيفة في العالم، رأسها مميز، وذيلها مرتفع، لذا من السهل التعرف عليها عبر العالم، وهي واحدة من أقدم سلالات الخيول، فالأدلة الأثرية تُرجع أصول الخيول العربية إلى 4.500 سنة، فمنذ قديم العصور، عاشت الخيول العربية […]

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