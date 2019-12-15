2019/12/15 | 06:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياعلن مصرف الرافدين، أمس السبت، عن انجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر تشرين الاول الماضي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر تشرين الاول الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة ارض (47) معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار حيث تم منح { 223 } قرضا».وأضاف البيان انه «تم اقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق بسماية السكني اذ تم منح { 163} معاملة للمواطنين كما تم منح قروض السيارات الى { 374 } معاملة وقروض معاملات لتسهيلات مالية {29} معاملة».وأشار الى انه «تم منح قروض الأطباء بمختلف تخصصاتهم الى { 25} مقترض وقروض تمويل البحوث العلمية { 30} مقترضا وقروض حريق الشورجة والكرادة الى {2}.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن حصيلة انجاز منح القروض للمواطنين خلال تشرين الاول) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن حصيلة انجاز منح القروض للمواطنين خلال تشرين الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).