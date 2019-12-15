مواجهات بين متظاهرين مناهضين للسلطة السياسية وقوات الأمن في بيروت

2019/12/15 | 06:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – شهد وسط بيروت السبت مواجهات بين متظاهرين مناهضين للسلطة السياسية وقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من المحتجين بعدما تجمّعوا قرب مقر البرلمان.وكانت شرطة مكافحة الشغب قد أطلقت بعد الظهر الغاز المسيل للدموع لتفريق العشرات من الشبان المناوئين للمتظاهرين، بعدما رشقوا عناصرها بالحجارة والمفرقعات المشتعلة، وفق ما […]

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