ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لمقتدى الصدر؟

2019/12/15 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تضاربت الأنباء الواردة من العراق بشأن صحة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ففي وقت تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتاعي معلومات غير مؤكدة عن نقله إلى مستشفى في قم بعد تدهور حالته صحية، نشر آخرون مقطع فيديو قالوا إنه تم تصويره في الساعات الماضية، ويظهر فيه الصدر بصحة جيدة في مدينة قم.

واتهم ناشطون إيران بالسعي لاغتيال الصدر، لكن وسائل إعلام عراقية نقلت عن مصدر وصفته بـ"مطلع" أن "الصدر في صحة جيدة وما تم تداوله عن تعرضه لوعكة صحية اجبرته على الخضوع لعملية جراحية لا صحة له على الإطلاق".

وكان الصدر أعلن، ليل الجمعة، إغلاق كل المؤسسات التابعة له لمدة عام كامل.

وقال بيان صادر عن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في النجف، إن "الصدر وجه بإغلاق كل المؤسسات التابعة للخط الصدري لمدة عام كامل"، وفقا لما نقلته وكالة الإعلام العراقية (واع)، السبت.

من جهة أخرى، نجا نجل المتحدث السياسي باسم الصدر من محاولة اغتيال بهجوم مسلح في بغداد، وفقاً لمصدر أمني قال إن "نجل النائب في البرلمان العراقي عن تحالف سائرون جعفر الموسوي (المتحدث السياسي باسم مقتدى الصدر) نجا من هجوم بالرصاص تعرض له وسط بغداد".

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