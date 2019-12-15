أحمد السعدني يتحدّث عن صحة والده صلاح السعدني

2019/12/15 | 06:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف الممثل أحمد السعدني، عن الحالة الصحية لوالده الفنان صلاح السعدني، والذى تطاله شائعات الوفاة من وقت لآخر.وقال السعدني، خلال استضافته في برنامج (ذا انسايدر): (والدي بخير وبصحة جيدة وزي الفل).وأوضح (أن شائعات وفاة والدي التى تنتشر من حين لآخر، أمر بالتأكيد مزعج للعائلة، ولكن بعد فترة قررنا ألا نلتفت لمثل […]

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