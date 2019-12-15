2019/12/15 | 07:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت ردود الأفعال المستنكرة لزيارة الحاخام «موشيه بن عمار» للبحرين يوم الإثنين الماضي تتوالى من جهات حزبيّة وعلمائية عربيّة وإسلاميّة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء العراق تستنكر زيارة الحاخام الإسرائيلي للبحرين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء العراق تستنكر زيارة الحاخام الإسرائيلي للبحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).