رابط أسماء المقبولين في مديرية تربية البصرة “المركز”

2019/12/15 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعلت مديرية تربية البصرة عن اسماء المقبولين في المركز من حملة الشهادات (البكالوريوس – الدبلوم – الاعدادية فما دون.اسماء حملة شهادة البكالوريوس العدد المقبول 2396 اسماء حملة شهادة الدبلوم العدد المقبول 3225 اسماء حملة شهادة الاعدادية فما دون العدد المقبول 5413

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