فتح استمارة التقديم على (8331) من المحاضرين

2019/12/15 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعلن المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار عن فتح باب التقديم كمحاضر مجاني بعنوان وظيفي (مدرس – معلم – معلم جامعي – مرشد تربوي) والترشيح يكون للخريجين على اساس الاختصاصات المطلوبة في اقسام التربية في الاقضية وحصرا لابناء المحافظة.يفضل خريجي كليات التربية وكلية التربية الاساسية وكلية الامام كاظم وكلية الفنون الجميلة […]

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