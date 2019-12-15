لبنان: إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع

2019/12/15 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين في بيروت في اشتباكات استمرت حتى الليل وأدت لإصابة العشرات.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغاز المسيل للدموع تسبب في إغماء عدة أشخاص.وذكر الدفاع المدني اللبناني أنه عالج 54 مصاباً ونقل أكثر من نصفهم إلى مستشفيات.وقال شاهد عيان إن شرطة […]

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