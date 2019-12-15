العراق بصدد الاستغناء قريبا عن استيراد البنزين المحسن

2019/12/15 | 08:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط العراقية وجود توجه لدعم المنتجات والصناعات الخاصة، ومنها البنزين....

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