الـFBI يعتقل السعودي حسن القحطاني

2019/12/15 | 08:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ”FBI” طالب الهندسة السعودي في جامعة نيومكسيكو، حسن القحطاني، بعد العثور على مسدس في الشقة التي يقطن فيها في منطقة الباكيركي.ووفقا لوثائق الاعتقال فإن عملاء الـFBI تلقوا خبرا بأن القحطاني البالغ من العمر 27 عاما يملك سلاحا في حين يدفع […]

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