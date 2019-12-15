تحديث متصفّح سامسونج إنترنت يجلب المزيد من الإضافات

2019/12/15 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل المتصفّح مؤخرًا على تحديث جديد، ومعه تم إضافة المزيد من الإضافات الامتدادات.حيث بات يدعم الإضافات الأساسية لحظر المحتوى والإضافة الخاصة بمساعد أمازون، كما أن Samsung Internet سيعمل في الغالب مع الوظائف الإضافية المصممة لمتصفح كروم وفايرفوكس وأوبرا والمتصفّحات الأخرى.ولكي تحصل على التحديثات الجديدة يجب العلم بأنها ستعمل فقط مع هواتف سامسونج، علاوة على […]

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