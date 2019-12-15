شاهد: اجندات خارجية تحرك مظاهرات العراق بهذه الطريقة!

2019/12/15 | 09:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد استاذ في العلوم السياسية علي النشمي، ان المشهد العراقي يبدو ضبابياً وصعباً جداً، مشيراً الى ان المظاهرات في بدايتها كانت مختلفة كثيراً جداً عما و...

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