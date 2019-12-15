كوريا الجنوبية لم تستورد أي شحنات نفط من إيران خلال تشرين الثاني

2019/12/15 | 09:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط إيراني خلال نوفمبر تشرين الثاني وكذلك منذ عام.

كما أظهرت البيانات أن كوريا، خامس أكبر مشتري للخام في العالم استوردت 12.4 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 12.7 مليون طن قبل عام.

ومن المقرر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية في وقت لاحق من الشهر الحالي البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط لخام للشهر الماضي.

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