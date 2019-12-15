الرافدين يعلن عن تسهيلات

2019/12/15 | 09:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، ان التسهيلات التي وضعت لمنح السلف لموظفي الدولة الكترونيا والموطنة رواتبهم لدى المصرف والتي تتراوح مابين ( 5 و10 و 15 و 20 و 25 ) مليون دينار جعلت من استلامها لايستغرق وقتًا طويلًا.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز ان فترة منح السلفة قد تصل الى اسبوع اول اقل من ذلك وحسب اجراءات التدقيق التي يتخذها المصرف والتي تمهد لإطلاقها.

واشار الى ان التقديم على السلف الكترونيا وعن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات ولن يستغرق التقديم عليها سوى خمس دقائق في فروع المصرف.

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