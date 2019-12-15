الرافدين يمنح تسهيلات كبيرة لمنح السلف لموظفي الدولة

2019/12/15 | 09:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين، الأحد، ان التسهيلات التي وضعت لمنح السلف لموظفي الدولة الكترونيا والموطنة رواتبهم

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