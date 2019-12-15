العراق يحتضن بطولات الشطرنج في 2020

2019/12/15 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الاتحاد العربي للشطرنج على طلب العراق لاستضافة نشاطات العام 2020 التي تشمل بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات واحتضان اللجنة التنفيذية منافسات الشطرنج "السريع والخاطف" والبطولة العربية لفرق الشطرنج للرجال والسيدات.

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