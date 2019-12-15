2019/12/15 | 09:23 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لبنان.. إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين في بيروت في اشتباكات استم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لبنان.. إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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