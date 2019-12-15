لبنان.. إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع

2019/12/15 | 09:23 - المصدر: سومر نيوز

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أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين في بيروت في اشتباكات استم...

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