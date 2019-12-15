هاتف هواوي من دون غوغل.. الحقيقة و

2019/12/15 | 09:23 - المصدر: سومر نيوز

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يعتبر الهاتف الذكي هواوي Mate 30 Pro هاتفا فريدا من نوعه، إذ يعمل بنظام أندرويد، ولكن من دون خدمات غ...

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