2019/12/15 | 09:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط ،امس السبت، وجود توجه لدعم المنتجات والصناعات المحلية.وذكر المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، أن “هناك توجه من قبل وزارة النفط لدعم المنتجات والصناعات المحلية ، كصناعة الزيوت ، ومنها زيت المحركات ، التي وصل العمل به لمرحلة متقدمة وبشكل يرتقي للمواصفات العالمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط:سيتم الاستغناء عن استيراد البنزين المحسن عام 2022 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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