فحص أجزاء أول ملعب من نوعه في العراق لإفتتاحه قريباً

2019/12/15 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مباشرتها بفحص اجزاء مشروع ملعب الشهداء 32 الف متفرج {الحبيبية سابقا} في العاصمة بغداد تمهيدا لافتتاحه خلال المدة القليلة المقبلة، ليكون اول ملعب بهذه السعة ينجز في بغداد بعد ملعب الشعب الدولي الذي افتتح عام 1966.

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