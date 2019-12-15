مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار لمن ينتقل للعيش فيها

2019/12/15 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت مدينة أمريكية إطلاق مشروع محلي يهدف لجذب السكان من أجل العيش في المدينة وتقديم عرض مغر للإنتقال اليها.

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