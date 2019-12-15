2019/12/15 | 09:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُضيف ما مجموعه 71 نوعا إلى قائمة النباتات والحيوانات المتنامية باستمرار على الأرض، في عام 2019، وجدها علماء في بعض المناطق النائية من كوكب الأرض، الممتدة عبر 5 قارات و3 محيطات.ومن قائمة الأنواع التي وُصفت حديثا: 17 سمكة و15 أبو بريص و8 نباتات مزهرة و6 رخويات بحرية، و5 عناكب و4 مخلوقات بحرية و3 حشرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 71 نوعا جديدا من الحيوانات والنباتات تحجز مكانها في شجرة الحياة لعام 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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