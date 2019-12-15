2019/12/15 | 09:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت منظمة اليونسكو الأممية الوردة الشامية والنخلة في قائمة التراث العالمي الإنساني غير المادي.وقال ناطق باسم الرئيس السوري إنه ليست وردة الشام فحسب بل وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وحرف تراثية أدرجت كذلك في قائمة التراث العالمي غير المادي.وحسب اليونيسكو فإن نحو 60 – 70 طنا من الورود تجمع كل عام في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليونيسكو تدرج الوردة الشامية والنخلة في قائمة التراث العالمي الإنساني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونيسكو تدرج الوردة الشامية والنخلة في قائمة التراث العالمي الإنساني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونيسكو تدرج الوردة الشامية والنخلة في قائمة التراث العالمي الإنساني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).