محمد زكريا توفيق - أرشميدس (287-212ق.م.)

2019/12/15 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق ولد أرشميدس في مدينة سرقوسة في جزيرة صقلية.هو عالم رياضيات، فيزيائي، مهندس، ومخترع الطمبور الذي كان يستخدم في ريف مصر لنقل الماء من أسفل إلى أعلى، ومخترع البكرة التي ترفع بها الأثقال إلى أعلى.له دراسات في الكرة والأسطوانة والدائرة والقطوع المخروطية والأشكال الحلزونية.له أبحاث في الجاذبية الأرضية والأجسام الطافية، وإسهامات كبيرة في الهندسة المستوية.أعطى هيرون، ملك سرقوسة، وزنا م......

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