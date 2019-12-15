شادية الشريف - ما الذي يجعل انسحابَ قيادات التنسيق النقابي الخماسي من “الحوار” ضروريا؟

2019/12/15 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادية_الشريف شهدت بداية الموسم الدراسي انطلاق مجموعة من الإضرابات، شكلت امتدادا للحراك الذي شهدته شغيلة التعليم طيلة الموسم الفارط، وانتهى إلى مكاسب جزئية [حل ملفي الزنزانة 9 وضحايا النظامين] دون انتزاع المطالب الجوهرية [إدماج المفروض عليهن- هم التعاقد]شكلت تنسيقيتي شغيلة التعاقد المفروض وحملة الشواهد، إضافة إلى تبلور تنسيقية المقصيين من خارج السلم، العمودَ الفقري لهذا التململ النضالي داخل القط......

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