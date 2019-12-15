عبد الكريم عامل - التّقشف المُدستر لا يُسقطه إلا كفاحُ الأُجراء

2019/12/15 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الكريم_عامل لجأت حكومة الواجهة إلى الفصل 77 من الدستور لرفض تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل وتم إقرارها بمجلس المستشارين.همت التعديلات المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، فيما يخص الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، حيث عمل ذلك التعديل على حذف المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة.كما استعملت الحكومة نفس الفصل من أجل رفض تعديلين آخرين همَّا زيادة 1000 منصب مالي ل......

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