موجة أمطار جديدة في كوردستان

2019/12/15 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي توقعاتها لأحوال الطقس لليوم الاحد.

ورجحت المديرية هطول امطار متفرقة في مختلف مناطق الاقليم والمرتفعات الجبلية.

وحسب توقعات المديرية فإن درجات الحرارة في مدن الاقليم وكركوك تكون على النحو التالي:

أربيل:

العظمى 15

الصغرى 9

السليمانية:

العظمى 13

الصغرى 7

دهوك

العظمى 15

الصغرى 8

كركوك

العظمى 18

الصغرى 10

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