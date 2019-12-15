عبد المهدي يستنكر إدراج شخصيات عراقية على قوائم العقوبات والممنوعات

2019/12/15 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

استنكر رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الاحد (15 كانون الأول 2019)، إدراج أسماء وشخصيات عراقية في قوائم العقوبات والممنوعات، مشيراً الى أن هذه الأسماء لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش.وقال عبد المهدي في منشور عبر صفحته على الـ "الفيس بوك": "رفضنا واستنكرنا ادراج اسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات".

وأضاف: "نرفض ونستنكر اهانة اعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، او اهانة متظاهرين اخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة".





وأشار الى أن "هذه الممارسات جميعها مضرة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الاوراق وتقود الى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها".

يتبع.



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