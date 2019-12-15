2019/12/15 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكثر اليوم حالات سرقة الهواتف في جميع أنحاء العالم ويصعب أحيانا اكتشاف اللصوص، لكن ميزة فريدة استعملها أحد سكان مدينة بيرم الروسية ساهمت في الكشف عن وجه شخص سرق هاتفه الذكي.وحول هذه الحادثة قال بيان صادر عن وزارة الداخلية الروسية إن أحد اللصوص قام بسرقة هاتف ذكي من إحدى مراكز صيانة الهواتف في مدينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاتف مسروق يكشف وجه اللص وكالة صدى الاعلام للانباء.

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