2019/12/15 | 09:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ اسماء الفائزين في تعيينات البصرة (صحة / ديوان الوقف الشيعي / زراعة / دوائر الصناعة): ملحق الفائزين في مديرية صحة البصرة ( المركز ) الفائزين في مديرية ديوان الوقف الشيعي ( المركز ) الفائزين في مديرية زراعة البصرة ( المركز ) الفائزين في ملحق دوائر الصناعة ( المركز )

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