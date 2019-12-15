2019/12/15 | 09:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنى اللاعب المصري محمد صلاح على زميله في الهجوم السنغالي ساديو ماني، لعد ان قدما أداء عالي ومميز خلال لقاء ليفربول أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز.رغم ان الخلاف القديم الموجود بين محمد صلاح وزميله ساديو ماني، الا أن السنغالي قدم تمريرة رائعة لمحمد صلاح ليسجل هدف ليفربول الثاني بطريقة جميلة جداً.وعقب انتهاء المباراة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف محمد صلاح مع ساديو ماني ينتهي بتمريرة!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاف محمد صلاح مع ساديو ماني ينتهي بتمريرة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).