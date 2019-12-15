2019/12/15 | 09:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر صورة لها مع ابنها نشرتها على تطبيق “إنستغرام” إلى الدعاء له.وعبرت أحلام في المنشور عن حبها الكبير لابنها فاهد، وفرحتها بوجوده.وكانت أحلام أدت حفلا غنائيا لها في الخامس من الشهر الجاري في سلطنة عمان وصفتها بـ”ليلة تاريخية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحلام تنشر صورة لها مع ابنها ادعوا له وكالة صدى الاعلام للانباء.

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