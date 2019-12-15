موقف متظاهري ذي قار من الشاعر مرتضى حرب بعد ظهوره في مسيرة حركة العصائب(صورة)

2019/12/15 | 09:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف متظاهري ذي قار من الشاعر مرتضى حرب بعد ظهوره في مسيرة حركة العصائب

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