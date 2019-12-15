2019/12/15 | 09:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، ان التسهيلات التي وضعت لمنح السلف لموظفي الدولة الكترونيا الموطنة رواتبهم لدى المصرف والتي تتراوح ما بين ( 5 و10 و 15 و 20 و 25 ) مليون دينار جعلت استلامها لا يستغرق وقتًا طويلًا.وقال المصرف في بيان تلقته وكالة صدى، ان “فترة منح السلفة قد تصل الى اسبوع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين:التسهيلات الكبيرة لمنح السلف جعلت استلامها أسرع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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