2019/12/15 | 09:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء جامعة ستانفورد الأمريكية، أن شيخوخة الإنسان تمر بعدة مراحل.والشيخوخة لدى النساء تختلف عن الرجال.ويفيد موقع Nature Medicine، بأن الخبراء أجروا تحليلا لـ 3000 بروتين بلازما الدم لـ 4263 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18-95 سنة واكتشفوا أن التغيرات تحصل في 1379 من البروتينات وتتباين بشكل كبير حسب عمر الشخص.وقد تمكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مراحل الشيخوخة الثلاث وكالة صدى الاعلام للانباء.

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