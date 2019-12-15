2019/12/15 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اكد مصرف الرافدين ان التسهيلات التي وضعت لمنح السلف لموظفي الدولة الكترونيا والموطنة رواتبهم لدى المصرف والتي تتراوح مابين ( 5 و10 و 15 و 20 و 25 ) مليون دينار جعلت استلامها لايستغرق وقتًا طويلًا.وذكر بيان للمصرف ان : فترة منح السلفة قد تصل الى اسبوع او اقل من ذلك وحسب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين : تسهيلات كبيرة وضعت لمنح السلف لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين : تسهيلات كبيرة وضعت لمنح السلف لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).