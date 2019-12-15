ابنة حليمة بولند تتعرض للسخرية و التنمر

2019/12/15 | 10:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق (إنستجرام) صورة وفيديو جديداً للإعلامية الكويتية حليمة بولند.وبدت في المقطع وهي تحتفل بيوم ميلادها برفقتهما على أنغام موسيقى الكمان وأمام قالب حلوى زيّن بمجسم لهن وبأسمائهن.وتوجهت الأنظار إلى ابنتها الصغرى التي ظهرت بشعر قصير جداً وهو ما عرضها لموجة من التنمر حيث أشار الكثير من المتابعين […]

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