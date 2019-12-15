الشباب والرياضة تباشر فحص مشروع ملعب الشهداء تمهيداً لافتتاحه

2019/12/15 | 10:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباشر وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد فحص أجزاء مشروع ملعب الشهداء سعة 32 ألف متفرج (الحبيبية سابقا) في العاصمة بغداد تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ليكون أول ملعب بهذه السعة ينجز في بغداد بعد ملعب الشعب الدولي الذي افتتح عام 1966.

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