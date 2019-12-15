2019/12/15 | 10:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية لواع : إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 10:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية لواع : إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية لواع : إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).