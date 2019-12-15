فالنسيا المثقل بالاصابات يواجه مدريد الساعي للصدارة

2019/12/15 | 10:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا، بملعب ميستايا، مساء اليوم الأحد، في إطار لقاءات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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