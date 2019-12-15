نواب سائرون: نحن مستمرون بعملنا في البرلمان لأننا مرتبطون بالمكتب الخاص للصدر

2019/12/15 | 10:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةأكد تحالف سائرون، السبت، أنهم كنواب يكون ارتباطهم مباشراً بالمكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المستثنى من من قرار الإغلاق.وقال النائب عن...

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