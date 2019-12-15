صدور أمـر قبـض بحـق عمـيد كليـة الحقــوق في جامعة الموصل السابق

2019/12/15 | 10:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةكشفت هيأة النزاهة، عن صدور أمر قبض بحقِّ عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ مبينة أن المتهم قام بمخالفة التعليمات وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له.دائرة...

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