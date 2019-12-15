2019/12/15 | 10:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بحملة تنظيف كبرى في التحرير والوثبة وحافظ القاضي والطيران وسط العاصمة.وقالت الامانة في بيان انها "اطلقت حملة كبرى لتنظيف وغسل ساحات ( التحرير والوثبة وحافظ القاضي والطيران ) بالإضافة الى تنظيف وغسل محيط المطعم التركي وجسر السنك وغيرها من المواقع التي تشهد تظاهرات واعتصامات مستمرة".واضافت ان "الحملة شهدت توزيع عدد كبير الحاويات ونشرها في المواقع المذكورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة "كبرى" في التحرير والوثبة وحافظ القاضي والطيران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة "كبرى" في التحرير والوثبة وحافظ القاضي والطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).